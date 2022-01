Reddito di cittadinanza: dal 1° febbraio decade l’assegno per chi è senza Green Pass (Di giovedì 13 gennaio 2022) Green Pass obbligatorio per mantenere il Reddito di cittadinanza, alla luce delle ultime indicazioni del Governo. Questo perché dagli inizi di febbraio chi percepisce il sussidio si troverà nella condizione di dover frequentare i centri per l’impiego e si sa che, dopo l’ultimo decreto, per recarsi in tutti i luoghi pubblici sarà necessario essere in possesso almeno del Green Pass base. Insomma continua a stringersi la morsa intorno a coloro che ancora oggi non sono vaccinati contro il Covid 19. Il Governo ha già imposto l’obbligo di vaccinazione agli Over 50 e adesso fissa questo nuovo limite per coloro che percepiscono questo sussidio e che, se vorranno continuare a farlo a partire dal 1° febbraio, dovranno essere in possesso di regolare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 13 gennaio 2022)obbligatorio per mantenere ildi, alla luce delle ultime indicazioni del Governo. Questo perché dagli inizi dichi percepisce il sussidio si troverà nella condizione di dover frequentare i centri per l’impiego e si sa che, dopo l’ultimo decreto, per recarsi in tutti i luoghi pubblici sarà necessario essere in possesso almeno delbase. Insomma continua a stringersi la morsa intorno a coloro che ancora oggi non sono vaccinati contro il Covid 19. Il Governo ha già imposto l’obbligo di vaccinazione agli Over 50 e adesso fissa questo nuovo limite per coloro che percepiscono questo sussidio e che, se vorranno continuare a farlo a partire dal 1°, dovranno essere in possesso di regolare ...

