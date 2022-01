Reddito di cittadinanza a rischio per chi è senza Green Pass (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’intreccio tra la modifica di vecchie regole e l’introduzione di nuove (quest’ultime legate alla situazione sanitaria nel Paese) rischia di condizionare una parte dei sussidi dello Stato nei confronti dei cittadini che sono alla ricerca di un posto di lavoro. Adesso, stando alle norme vigenti, i precettori del Reddito di cittadinanza sprovvisti di Green Pass base (cioè quello almeno da tampone negativo) rischiano di perdere il loro assegno mensile. Green Pass, chi non lo presenta rischia il Reddito di cittadinanza Come riporta il quotidiano Il Messaggero, infatti, alcune modifiche inserite nella legge di Bilancio sulle regole per ottenere il Reddito di cittadinanza si sono intrecciate con gli ultimi decreti legge del ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’intreccio tra la modifica di vecchie regole e l’introduzione di nuove (quest’ultime legate alla situazione sanitaria nel Paese) rischia di condizionare una parte dei sussidi dello Stato nei confronti dei cittadini che sono alla ricerca di un posto di lavoro. Adesso, stando alle norme vigenti, i precettori deldisprovvisti dibase (cioè quello almeno da tampone negativo) rischiano di perdere il loro assegno mensile., chi non lo presenta rischia ildiCome riporta il quotidiano Il Messaggero, infatti, alcune modifiche inserite nella legge di Bilancio sulle regole per ottenere ildisi sono intrecciate con gli ultimi decreti legge del ...

MediasetTgcom24 : Reddito di cittadinanza, dall'1 febbraio chi è senza Green pass perde il sussidio | In 100mila rischiano l'assegno… - AndreaVenanzoni : Io invece farei una cosa più semplice: via tutte e due le cose, il green pass e il reddito di cittadinanza - LegaSalvini : PRENDONO IL REDDITO DI CITTADINANZA MA LAVORANO IN NERO PER LE GRANDI GRIFFE DELLA MODA - Rosella60253132 : RT @MediasetTgcom24: Reddito di cittadinanza, dall'1 febbraio chi è senza Green pass perde il sussidio | In 100mila rischiano l'assegno #R… - ezzo24 : Grazie, #m5s !!! Firmato, un assassino. #redditodicittadinanza -