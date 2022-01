RECORD – Koulibaly rabbia col Senegal | può lasciare la Coppa d’Africa

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Kalidouin tensione con la Nazionale delimpegnata in, il difensore ha avuto un diverbio con la dirigenza. L’inscrezione lanciata datrova sempre più conferme con il passare delle ore, ladiè scoppiata nel ritiro del. Il giocatore del Napoli fino ad ora non ha potuto prendere parte a nessuna partita perché positivo al Covid 19.ha visto dalla sua camera d’albergo l’esordio vincente della sua Nazionale con lo Zimbabwe, quella di cui è anche portabandiera. Il difensore non potrà essere nemmeno in campo per la seconda partita del girone di qualificazione-Guinea, partita in programma il 14 gennaio 2022.minaccia ...

minaccia di lasciare la coppa d'Africa È questa l'indiscrezione riportata da. Il difensore del Napoli è in ritiro con la propria nazionale ma è risultato positivo al Covid - 19, ......senegalesequest'oggi - di lasciare la nazionale dopo alcuni screzi con lo staff medico della squadra, reo di non eseguire nuovamente il tampone covid ai positivi del gruppo., ...Kalidou Koulibaly in tensione con la Nazionale del Senegal impegnata in Coppa d'Africa, il difensore ha avuto un diverbio con la dirigenza.Koulibaly minaccia di lasciare la competizione, caos in ritiro. Come riporta il quotidiano Record, kalidou Koulibaly aveva chiesto di essere tamponato di nuovo, così che, in caso di esito negativo, av ...