Re-Lender | La Tecnica nel Vetro Spa raccoglie 1 milione di euro

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La piattaforma di impact crowdfunding Re-(QUI LA NOSTRA RECENSIONE) ha contribuito in modo importante alla raccolta di fondi per l’azienda specializzata nella lavorazione delper l’edilizia, LanelSpa. L’impresa con sede nel napoletano, tramite la piattaforma, ha infatti raccolto 1di. “Amministrata dalla famiglia Gargiulo”, si legge in un comunicato, “l’azienda è tra le leader italiane per qualità e innovazione tecnologica nel settore della trasformazione delpiano e, in venti anni di attività, è cresciuta in maniera esponenziale, raggiungendo nel 2021 un fatturato annuale pari a 17 milioni di. A oggi l’azienda punta a un fatturato nel 2026 pari a 26 milioni dicon CAGR ...

Re-Lender, la piattaforma di impact crowdfunding che è riuscita a raccogliere 1 milione di Euro per La Tecnica Nel Vetro S.p.A, azienda attiva nella lavorazione del vetro per l'edilizia, con sede in p ...