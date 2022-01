Quirinale, vigilia di vertice per il centrodestra. Ma domani si parlerà anche di legge elettorale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il centrodestra alla vigilia di un vertice fondamentale, forse – azzardiamo – il più importante della sua quasi trentennale storia. Non fosse altro perché per la prima volta detiene la maggioranza relativa dei Grandi elettori del Quirinale. E poi perché ad aspirare a scalarlo è il suo fondatore, Silvio Berlusconi. Ma sarà davvero decisivo in tal senso? Difficile dirlo: siamo ancora nella fase degli scacchi e non già del poker. La qual cosa impone di privilegiare la cautela al rilancio. Meloni, Berlusconi e Salvini a consulto sul Quirinale Difficile che domani stesso Berlusconi rompa gli indugi. Questa, almeno, è la previsione di Lorenzo Cesa, tra i più assidui nelle telefonate del Cavaliere. «Il vertice – assicura il leader centrista – servirà a capire come allargare ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilalladi unfondamentale, forse – azzardiamo – il più importante della sua quasi trentennale storia. Non fosse altro perché per la prima volta detiene la maggioranza relativa dei Grandi elettori del. E poi perché ad aspirare a scalarlo è il suo fondatore, Silvio Berlusconi. Ma sarà davvero decisivo in tal senso? Difficile dirlo: siamo ancora nella fase degli scacchi e non già del poker. La qual cosa impone di privilegiare la cautela al rilancio. Meloni, Berlusconi e Salvini a consulto sulDifficile chestesso Berlusconi rompa gli indugi. Questa, almeno, è la previsione di Lorenzo Cesa, tra i più assidui nelle telefonate del Cavaliere. «Il– assicura il leader centrista – servirà a capire come allargare ...

