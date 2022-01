Quirinale, Salvini: "Centrodestra compatto su Berlusconi" (Di giovedì 13 gennaio 2022) (Adnkronos) - “Centrodestra compatto e convinto nel sostegno a Berlusconi, non si accettano veti ideologici da parte della sinistra. Spero che nessun segretario e nessun partito si sottraggano al confronto ed alla responsabilità”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) (Adnkronos) - “e convinto nel sostegno a, non si accettano veti ideologici da parte della sinistra. Spero che nessun segretario e nessun partito si sottraggano al confronto ed alla responsabilità”. Lo dice il leader della Lega Matteo

