Quirinale: Renzi,né con sovranisti né massimalisti sinistra (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Abbiamo rispetto per i percorsi degli altri. Noi arriveremo alle elezioni del 2023 non stando coi sovranisti, Salvini e Meloni, e non staremo con grillini e massimalisti di sinistra, c'è un problema ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Abbiamo rispetto per i percorsi degli altri. Noi arriveremo alle elezioni del 2023 non stando coi, Salvini e Meloni, e non staremo con grillini edi, c'è un problema ...

Advertising

fattoquotidiano : BERLUSCONI AL QUIRINALE? NO, GRAZIE Trentunesima puntata. “Pagò Cosa Nostra” - Il Patto del Nazareno fra B. e Matte… - serenel14278447 : Quirinale, Salvini e Renzi al lavoro su due ipotesi aspettando il flop di Berlusconi - mariaquerz : RT @jacopo_iacoboni: Per quanto possa sembrare paradossale, a evitare l’elezione di Berlusconi al Quirinale possono essere solo i due perso… - AlbertoMaragli1 : RT @jacopo_iacoboni: Per quanto possa sembrare paradossale, a evitare l’elezione di Berlusconi al Quirinale possono essere solo i due perso… - serenel14278447 : Quirinale: Renzi,né con sovranisti né massimalisti sinistra -