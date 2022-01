**Quirinale: Renzi, 'a quarta votazione potrebbe essere Berlusconi contro tutti'** (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Alla quarta votazione per l'elezione del Capo dello Stato, più che un ballottaggio tra un candidato di centrodestra e uno di centrosinistra, ci potrebbe essere "un Berlusconi contro tutti". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di Metropolis live, su Repubblica tv. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Allaper l'elezione del Capo dello Stato, più che un ballottaggio tra un candidato di centrodestra e uno di centrosinistra, ci"un". Lo ha affermato Matteo, ospite di Metropolis live, su Repubblica tv.

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, Renzi a La7: “Salvini propone un governo di leader di partito? La sua idea non è sbagliata ma io ho già… - fattoquotidiano : BERLUSCONI AL QUIRINALE? NO, GRAZIE Trentunesima puntata. “Pagò Cosa Nostra” - Il Patto del Nazareno fra B. e Matte… - petronillarusso : RT @BlobRai3: Gli schemi di gioco son 2: il primo, rimane al governo ancora per un anno e mezzo. In questo scenario Draghi gioca da prima p… - NapoletanoFier1 : RT @LaPrimaManina: Il fatto che, secondo Repubblica, Salvini e Renzi siano lavorando su due ipotesi per il Quirinale, ti rassicura o ti inq… - rexforte1 : Come si dice, la miglior difesa è l'attacco, Renzi mette le mani avanti, mettere in dubbio l'operato dei giudici sp… -