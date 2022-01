Quirinale, per votazioni in Aula massimo 200 parlamentari (Di giovedì 13 gennaio 2022) Solo 200 parlamentari potranno accedere in Aula per partecipare all’elezione del Presidente della Repubblica. Questa l’indicazione che arriva dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, ancora in corso. Ogni gruppo, secondo quanto si apprende, deciderà chi potrà accedere in Aula in proporzione alla sua consistenza. Nelle tribune, invece, potranno accedere 106 parlamentari e delegati regionali senza contingentamento per gruppo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Solo 200potranno accedere inper partecipare all’elezione del Presidente della Repubblica. Questa l’indicazione che arriva dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, ancora in corso. Ogni gruppo, secondo quanto si apprende, deciderà chi potrà accedere inin proporzione alla sua consistenza. Nelle tribune, invece, potranno accedere 106e delegati regionali senza contingentamento per gruppo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

