Quirinale, per il Centrodestra (nel pantano) è l'ora della verità (Di giovedì 13 gennaio 2022) A 24 ore dal ristretto vertice a tre sul Quirinale, fissato per domani 14 gennaio da Silvio Berlusconi con Giorgia Meloni e Matteo Salvini, quest'ultimo giura fedeltà al Cavaliere. "Il Centrodestra è compatto e convinto nel sostegno a Berlusconi" dichiara il capo leghista. Lo fa perché pensa a un possibile tavolo tra i partiti per il Colle e quindi intende mettere in chiaro che "non si accettano veti ideologici da parte della sinistra" sui candidati. Quirinale: Salvini e Letta, sfida a distanza "Spero che nessun segretario e nessun partito si sottraggano al confronto e alla responsabilità", aggiunge poi il leader della Lega. Berlusconi ha già avuto un contatto telefonico proprio con Salvini per ribadire l'importanza di "preservare l'unità della coalizione".

matteorenzi : Per la prima trasmissione da 47enne ho sfoderato gli occhiali. Pandemia, Quirinale, politica. E lo scandalo di Sien… - NicolaPorro : ?? Il Covid finito per i giornali, i dati taciuti dell’Oms sui contagi italiani e l’ideona di D’Alema per il Quirina… - smenichini : Non ci sarà purtroppo alcun effetto #Sassoli sul voto per il #Quirinale, che non è un momento per la politica genti… - RedaFree_it : ??? #Quirinale, le regole per votare in aula #PresidentedellaRepubblica - vitcastagna : RT @LGmarangon: #13gennaio, da un mese ogni giorno #facciamorete martella con #noQUIRISILVIO ci prendevano per sciocchi a pensare che qual… -