Quirinale, le regole anti-Covid per il voto in sicurezza: un’elezione al giorno e al massimo 200 parlamentari in Aula per lo spoglio (Di giovedì 13 gennaio 2022) un’elezione al giorno per permettere di sanificare gli spazi, massimo 200 parlamentari in Aula per lo spoglio e 50 per le singole votazioni. I capigruppo, insieme ai questori, hanno elaborato il sistema di norme anti-Covid per permettere le procedure del Colle in sicurezza. I numeri – Solo 200 parlamentari potranno accedere contemporaneamente in Aula a Montecitorio durante le votazioni per il presidente della Repubblica. Ciascun gruppo parlamentare deciderà chi resterà in proporzione alla sua consistenza. Nelle tribune invece potranno accedere 106 grandi elettori senza contingentamento per gruppo. Saranno invece 50 alla volta i parlamentari ammessi in Aula durante le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022)alper permettere di sanificare gli spazi,200inper loe 50 per le singole votazioni. I capigruppo, insieme ai questori, hanno elaborato il sistema di normeper permettere le procedure del Colle in. I numeri – Solo 200potranno accedere contemporaneamente ina Montecitorio durante le votazioni per il presidente della Repubblica. Ciascun gruppo parlamentare deciderà chi resterà in proporzione alla sua consistenza. Nelle tribune invece potranno accedere 106 grandi elettori senza contingentamento per gruppo. Saranno invece 50 alla volta iammessi indurante le ...

Advertising

vito16315656 : RT @vito16315656: @poliziadistato @Quirinale NEL 1999 HO DENUNCIATO ABUSI AL CAPO DELLA POLIZIA... AL SINDACATO SIULP... VENGO POSTO ILLEGA… - Italia_Notizie : Quirinale, ecco le regole anti-Covid per il voto: confermati i 'catafalchi', ma senza tendina - vito16315656 : @poliziadistato @Quirinale NEL 1999 HO DENUNCIATO ABUSI AL CAPO DELLA POLIZIA... AL SINDACATO SIULP... VENGO POSTO… - tenedeviandare : @wodaby @ArmoniosiAccent @Europarl_IT @IlMinistri @StampaTorino @Montecitorio @SenatoStampa @Palazzo_Chigi… - StriderHarlock : @Marco_dreams Secondo me B. non ce la fa. Ma se ce la facesse, manifestare non servirebbe a nulla, e poi...perché?… -