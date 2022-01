Quirinale, l’assemblea del M5s. Conte: «Candidatura Berlusconi irricevibile, noi saremo l’ago della bilancia» (Di giovedì 13 gennaio 2022) «La Candidatura di Silvio Berlusconi è per noi irricevibile. Ho instaurato un canale di confronto con le forze di centrodestra ma saremo noi l’ago della bilancia». A parlare è Giuseppe Conte all’assemblea del M5s. L’aria che tira nel Movimento non è affatto buona. In questi minuti è in corso l’assemblea dei deputati e dei senatori per fare il punto sul Quirinale. Assemblea cominciata con 20 minuti di ritardo (era prevista alle 18) e a cui qualcuno dei parlamentari, come ci viene confermato, nemmeno partecipa. Come è noto, c’è chi spinge per il Mattarella-bis, chi mette veti su Draghi affinché resti a palazzo Chigi, chi invece vorrebbe “una donna al Colle”. Questa è la prima riunione ufficiale del ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Ladi Silvioè per noi. Ho instaurato un canale di confronto con le forze di centrodestra manoi». A parlare è Giuseppealdel M5s. L’aria che tira nel Movimento non è affatto buona. In questi minuti è in corsodei deputati e dei senatori per fare il punto sul. Assemblea cominciata con 20 minuti di ritardo (era prevista alle 18) e a cui qualcuno dei parlamentari, come ci viene confermato, nemmeno partecipa. Come è noto, c’è chi spinge per il Mattarella-bis, chi mette veti su Draghi affinché resti a palazzo Chigi, chi invece vorrebbe “una donna al Colle”. Questa è la prima riunione ufficiale del ...

