Quirinale | La Pietra Fdi a iNews24 | “Draghi faciliterebbe il ritorno alle urne | ma Berlusconi è la nostra prima scelta”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Senatore, sembra che la proposta lanciata da Matteo Salvini per “un governo dei leader” che sia in grado di portare a termine la legislatura non abbia riscosso un gran successo. Voi per primi avete allontanato questa ipotesi, per quale motivo? “Perché rimaniamo dell’idea che i governi si fanno solo con la legittimazione del voto popolare L'articolo proviene da.it.

Per Francesco Scoma "è troppo presto per fare un nome per il". Jacopo Morrone "aspetta ... Il convitato di, Silvio Berlusconi , è all'origine di molti silenzi e cautele. Quei 505 voti ......avrebbe come primo effetto probabile quello di indebolire entrambe le candidature finora 'di'.../ "Perché il Mattarella bis è ancora la soluzione e come costruirla" Il leitmotiv di ...La grandezza del settennato di Mattarella che sta per concludersi passa anche per cambiamenti che il Segretario generale ha portato a compimento.Intervista di Affari a Luca Ciriani, capogruppo FdI in Senato: "Berlusconi? Se ufficializzerà la candidatura, noi saremo leali. Ma serve verifica sui numeri" ...