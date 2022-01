Quirinale, Granato: “Berlusconi mi ha chiamata, ha detto sono il signore bunga bunga” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Se ho sentito Berlusconi? “E’ vero, ma mi ha chiamato Vittorio Sgarbi, verso l’ora di cena, e poi, senza annunciarmelo, mi ha passato il Cavaliere…”. A parlare, ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, è la senatrice del gruppo Misto Bianca Laura Granato. Cosa le ha detto? “Si è presentato, mi ha raccontato tutte le sue vicissitudini, anche processuali. Abbiamo chiacchierato e ho intuito che il suo interesse era sondare il terreno per una possibile candidatura al Colle. Ma non mi è stata fatta nessuna proposta”. E’ stato un monologo oppure avete parlato entrambi? “Io gli ho detto che sono contraria tanto all’obbligo vaccinale quanto al green pass”. E come le ha risposto il Cavaliere? “Mi ha detto che è una persona liberale e di ampie vedute”. Le ha fatto qualcuna delle sue ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Se ho sentito? “E’ vero, ma mi ha chiamato Vittorio Sgarbi, verso l’ora di cena, e poi, senza annunciarmelo, mi ha passato il Cavaliere…”. A parlare, ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, è la senatrice del gruppo Misto Bianca Laura. Cosa le ha? “Si è presentato, mi ha raccontato tutte le sue vicissitudini, anche processuali. Abbiamo chiacchierato e ho intuito che il suo interesse era sondare il terreno per una possibile candidatura al Colle. Ma non mi è stata fatta nessuna proposta”. E’ stato un monologo oppure avete parlato entrambi? “Io gli hochecontraria tanto all’obbligo vaccinale quanto al green pass”. E come le ha risposto il Cavaliere? “Mi hache è una persona liberale e di ampie vedute”. Le ha fatto qualcuna delle sue ...

