Quirinale: Di Battista, 'Berlusconi? Tattica ma lui ci crede, ha molti quadri e scheletri in armadio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - L'ipotesi Silvio Berlusconi al Quirinale? "È da espatrio solo il fatto che se ne parli. Ad ogni modo credo che nel centrodestra sia un nome per fare Tattica. Come dire: 'se non accettate Pera puntiamo su Berlusconi'. Il problema è che Berlusconi ci crede tantissimo e nella sua pinacoteca ha molto quadri e armadi piedi di scheletri di politici". Lo dice all'Adnkronos Alessandro Di Battista, tornando a stroncare la candidatura del Cavaliere. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - L'ipotesi Silvioal? "È da espatrio solo il fatto che se ne parli. Ad ogni modo credo che nel centrodestra sia un nome per fare. Come dire: 'se non accettate Pera puntiamo su'. Il problema è checitantissimo e nella sua pinacoteca ha moltoe armadi piedi didi politici". Lo dice all'Adnkronos Alessandro Di, tornando a stroncare la candidatura del Cavaliere.

