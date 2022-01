Quirinale, De Poli: "Per il voto nuove cabine, green pass e ingressi contingentati" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gennaio 2022 "Come senatori questori insieme ai colleghi questori della Camera abbiamo lavorato per rendere più sicuro possibile il voto del prossimo Presidente della Repubblica. L'accesso ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gennaio 2022 "Come senatori questori insieme ai colleghi questori della Camera abbiamo lavorato per rendere più sicuro possibile ildel prossimo Presidente della Repubblica. L'accesso ...

Advertising

LuigiNovello66 : RT @AntonioDePoli: ???????? Come questori in #Senato insieme ai colleghi questori della #Camera abbiamo lavorato per rendere più sicuro possibi… - TV7Benevento : **Quirinale: De Poli, 'nuove cabine senza tendine e con aerazione'**... - AntoSaccone : RT @AntonioDePoli: ???????? Come questori in #Senato insieme ai colleghi questori della #Camera abbiamo lavorato per rendere più sicuro possibi… - EricPasqualon : RT @AntonioDePoli: ???????? Come questori in #Senato insieme ai colleghi questori della #Camera abbiamo lavorato per rendere più sicuro possibi… - Udc_Sicilia : RT @AntonioDePoli: ???????? Come questori in #Senato insieme ai colleghi questori della #Camera abbiamo lavorato per rendere più sicuro possibi… -