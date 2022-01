Quirinale | da gufi a scoiattoli | lo ‘zoo’ dei leader | il bestiario della politica

Leggi su italiasera

(Di giovedì 13 gennaio 2022) ”L’uomo deve essere lione e golpe”, diceva Niccolò Machiavelli, consigliando al ‘Principe’ di usare l’astuziavolpe e la forza del leone per sopravvivere alla giunglavita. La ‘metafora zoologica’ è sempre stata uno dei mustnostrana e si conferma vera e propria arma di propaganda e marketing dei, anche nell’era del governo di unità nazionale con Mario Draghi in piena pandemia Covid. Falchi e colombe,, giaguari,e grilli. Tutti sono diventati protagonisti di una sorta dicampagna elettorale, che si aggiorna di elezione in elezione. L’ultima new entry, anche se non è proprio una novità ma una ‘riedizione’ di una strategia escogitata nel 2018, è quella tirata fuori da ...