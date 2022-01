(Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen (Adnkronos) - "In quella legislatura il centrosinistra aveva i numeri per eleggersi Prodi. Adessodice, 'arriviamo al quarto scrutinio'. E intanto partono le telefonate, perché lo so che partono, con Sgarbi che chiama". Lo ha detto Carloa 'Oggi è un altro giorno' su Raiuno parlando dell'Operazione scoiattolo' del leader di FI per il. "E' successo con un. In questoè il più bravo del mondo, lo fa bene. Ilè stato gentile e simpatico, ma non. Ma c'è stata nessuna profferta, è campagna elettorale", ha spiegato il leader di Azione.

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Calenda, 'Berlusconi ha chiamato un nostro deputato, ma lui non lo voterà'... - adolfo_marciano : Condivisibili molte delle posizioni di Calenda, a cominciare da quella che prevede la candidatura di @emmabonino B… - Rosyfree74 : RT @mariobbbrega: Prima la Cartabia, poi la Bonino dopo l'accordo pre-elettorale con +E, oggi Mattarella Bis...domani? - mariobbbrega : Prima la Cartabia, poi la Bonino dopo l'accordo pre-elettorale con +E, oggi Mattarella Bis...domani? - pleporace : La dignità di Emma Bonino che ha rifiutato di essere candidata al Quirinale proposta da Calenda. 'C'è nella vita, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Calenda

Nunzio Angiola è un parlamentare di Azione, il partito di Carlo. Tarantino, 53 anni, ... uno dei 70 - tanti gliene mancano nel pallottoliere per essere eletto al- della campagna di ...ha poi aggiunto che " Emma Bonino è il nome di riferimento per il. Il Capo dello Stato è e dovrá essere anche un punto di garanzia verso l'Europa". Ma la senatrice ha voluto ...Roma, 13 gen "In quella legislatura il centrosinistra aveva i numeri per eleggersi Prodi. Adesso Berlusconi dice, 'arriviamo al quarto scrutinio'. E intanto par ...Nunzio Angiola, deputato di Azione, a Huffpost. Il tramite di Sgarbi, le parole del Cav per avere sostegno per il Quirinale: "Ma non mi ha promesso niente" ...