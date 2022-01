Quirinale | Berlusconi chiama Salvini | il centrodestra prepara la via per la presidenza della Repubblica

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Manca sempre meno alla elezione del nuovo presidentee il conseguente addio alladi Mattarella che ha già ampiamente chiarito e allontanato la possibilità di Mattarella Bis. Due le possibilità di cui si è più discusso: l’addio di Draghi alladel Consiglio per passare a quella, oppure, come anticipato più volte da Tajani. Nelle scorse ore giro di telefonate per i leader delche sino a un incontro. SilvioMatteoSarebbe previsto per questo venerdì un incontro trae la Meloni, rivela AdnKronos, per tirare le somme e ...

... secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa nazionale, Silvionon solo ... se Draghi va al, azzurri fuori dall'attuale maggioranza. Un tentativo di sabotare le manovre ...Se ha potuto essere immaginato Prodi al, non è certo l'essere stato leader di uno schieramento politico l'obiezione fattibile oggi alla candidatura. Non è un argomento che Letta ...Due le possibilità di cui si è più discusso: l’addio di Draghi alla presidenza del Consiglio per passare a quella della Repubblica, oppure Berlusconi, come anticipato più volte da Tajani. Nelle scorse ...“Mai come in questo momento serve un'intesa tra le forze politiche, altrimenti si rischia il caos. Il centrosinistra in passato, pur avendo la maggioranza dei grandi elettori, ma non ne ha mai abusato ...