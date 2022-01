"Quel figlio di putt*** in tribunale": il terrificante insulto ad Andrea Agnelli, caos ai vertici della Serie A (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato del suo rapporto con l'economia e la politica del calcio italiano, in una lunga intervista-reportage che gli dedica il Financial Times: “ La Juventus è quotata alla Borsa di Milano. Il prezzo delle azioni del club è sceso di circa un terzo nei giorni successivi alla notizia dell'indagine (della Covisoc, ndr) — ha detto — Se gli stessi eventi si fossero verificati in una società quotata negli Stati Uniti, gli azionisti che avevano subito perdite ‘farebbero causa a quei figli di p***ana (utilizza “motherfuckers” in inglese, ndr), scusate il linguaggio'”. Dagli Agnelli a Vlahovic - Insomma, nomini la parola Juve, e il presidente dei Viola ci vede sempre nero. E parlando sempre della famiglia Agnelli, Commisso ammette che “ci sono anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il presidenteFiorentina, Rocco Commisso, ha parlato del suo rapporto con l'economia e la politica del calcio italiano, in una lunga intervista-reportage che gli dedica il Financial Times: “ La Juventus è quotata alla Borsa di Milano. Il prezzo delle azioni del club è sceso di circa un terzo nei giorni successivi alla notizia dell'indagine (Covisoc, ndr) — ha detto — Se gli stessi eventi si fossero verificati in una società quotata negli Stati Uniti, gli azionisti che avevano subito perdite ‘farebbero causa a quei figli di p***ana (utilizza “motherfuckers” in inglese, ndr), scusate il linguaggio'”. Daglia Vlahovic - Insomma, nomini la parola Juve, e il presidente dei Viola ci vede sempre nero. E parlando semprefamiglia, Commisso ammette che “ci sono anche ...

