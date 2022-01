Quattro decreti in un mese. Ora tutti rimpiangono i ristori di Conte. Nel 2020 si stanziò moltissimo salvando milioni di aziende. Le misure dell’ex premier erano caratterizzate dalle erogazioni automatiche (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nel 2020 il Governo di Giuseppe Conte ha messo in campo risorse senza precedenti per affrontare l’emergenza Covid. Con i decreti Cura Italia, Liquidità, Rilancio e Agosto sono stati adottati interventi di vasta portata su sanità, lavoro, liquidità, fisco, famiglie, imprese. Un’azione che è proseguita con i successivi provvedimenti ristori, destinati alle categorie più colpite dalle restrizioni. AIUTI. In poco più di un mese, da fine ottobre a fine novembre 2020, il Governo Conte II ha lanciato Quattro decreti ristori a sostegno di lavoratori, imprese e famiglie. Tra i 5,5 miliardi del primo decreto, i 2,6 del Bis e i 2 del Ter, la tornata autunnale dei ristori aveva già mosso 10,1 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nelil Governo di Giuseppeha messo in campo risorse senza precedenti per affrontare l’emergenza Covid. Con iCura Italia, Liquidità, Rilancio e Agosto sono stati adottati interventi di vasta portata su sanità, lavoro, liquidità, fisco, famiglie, imprese. Un’azione che è proseguita con i successivi provvedimenti, destinati alle categorie più colpiterestrizioni. AIUTI. In poco più di un, da fine ottobre a fine novembre, il GovernoII ha lanciatoa sostegno di lavoratori, imprese e famiglie. Tra i 5,5 miliardi del primo decreto, i 2,6 del Bis e i 2 del Ter, la tornata autunnale deiaveva già mosso 10,1 ...

