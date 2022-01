Qualificazioni Australian Open 2022 | Caruso e Trevisan a un passo dal main draw

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Salvatoree Martinahanno conquistato successi importanti, in occasione delle semifinali relative alleagli. Turno decisivo all’orizzonte per i due tennisti italiani; il siciliano ha superato Juan Pablo Ficovich per 7-5, 7-6(6), mantenendo intatto la sua leadership nei confronti dell’argentino. Dopo un primo successo a Santa Margherita di Pula, datato 2017, nuova affermazione dell’italiano ai danni del sudamericano., rialzatosi dopo un periodo sostanzialmente cupo, sfiderà Taro Daniel con il palio un posto nel tabellone principale dello Slamo; il giapponese, nel caso specifico ha eliminato il laziale Gian Marco Moroni al penultimo atto delle. Vita ...

... giovedì 13 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming: CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (GIOVEDI' 13 GENNAIO) 00.00 Tennis,Open - Diretta streaming su Eurosport Player, ...MONTEPREMIOPEN MONTEPREMIOPEN Alcuni dei potenziali protagonisti sono invece da valutare, come Stefanos Tsitsipas e Rafael Nadal. L'uno, il greco, soffre per un ...Una vittoria e una sconfitta: è questo il bilancio italico nelle semifinali delle qualificazioni agli Australian Open 2022. Sul cemento di Melbourne Salvatore Caruso e Gian Marco Moroni si sono giocat ...In Australia oggi vedremo Di Sarra, Stefanini, Giustino, Bronzetti, Baldi, Fabbiano, Cocciaretto e Pellegrino. Di seguito la programmazione con orari ...