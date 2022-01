PS4 Rilasciato PS4 Cheater & ps4debug v1 5 4 7

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Una soluzione a tanti problemi o blocchi in qualsiasi gioco PS4 è l’utilizzo di trucchi(cheat) attraverso mod già fatte da altri utenti della rete.Se cercate un tool per trovare cheat di gioco,lo sviluppatore ctn123 haun nuovo aggiornamento di PS4con la nuova versione 1.5.4.7. Si basa sucompatibile con i firmware PS4 5.0X, 6.72, 7.02, 7.5X, 9.00,il tool compatibile con Windows a 64 bit,vi permette di trovare codici cheat molto piu’ velocemente rispetto ad altri tool già da tempo disponibili su PS4 Jailbroken.PS4si presenta abbastanza completo e abbastanza veloce nel collegamento con la PS4. Fateci sapere nei commenti le vostre impressioni Risoluzione dei problemi: Problemi di connessione? Prova la porta 9020 / 9021 / 9090, dipende dal tuo payload. Invia il payload con PS4 ...

