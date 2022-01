Programmi TV di stasera, giovedì 13 gennaio 2022. Su Italia 1 il secondo film della saga di Harry Potter (Di giovedì 13 gennaio 2022) Harry Potte e la Camera dei segreti - Daniel Radcliffe Rai1, ore 21.25: Doc – Nelle tue Mani 2 – Nuova Stagione Fiction del 2022, di Beniamino Catena e Giacomo Martelli, con Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Gianmarco Saurino, Alberto Malanchino. Prodotta in Italia. 2×01 Una vita nuova: Febbraio 2020. Doc è determinato a tenere insieme la sua squadra, che sta andando in pezzi: Giulia si trasferirà a Genova, Lorenzo forse lascerà la medicina, Gabriel è in partenza per l’Etiopia e anche Elisa non sembra più interessata al reparto. Persino Carolina non vuole saperne di Medicina Interna, con grande dispiacere del padre, il quale nel frattempo sembra non voler rinunciare ad Agnese. Ma un nuovo virus dalla Cina arriva a sconvolgere i piani. 2×02 La guerra è finita: Tempo dopo, a pandemia finita, le vite di ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 13 gennaio 2022)Potte e la Camera dei segreti - Daniel Radcliffe Rai1, ore 21.25: Doc – Nelle tue Mani 2 – Nuova Stagione Fiction del, di Beniamino Catena e Giacomo Martelli, con Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Gianmarco Saurino, Alberto Malanchino. Prodotta in. 2×01 Una vita nuova: Febbraio 2020. Doc è determinato a tenere insieme la sua squadra, che sta andando in pezzi: Giulia si trasferirà a Genova, Lorenzo forse lascerà la medicina, Gabriel è in partenza per l’Etiopia e anche Elisa non sembra più interessata al reparto. Persino Carolina non vuole saperne di Medicina Interna, con grande dispiacere del padre, il quale nel frattempo sembra non voler rinunciare ad Agnese. Ma un nuovo virus dalla Cina arriva a sconvolgere i piani. 2×02 La guerra è finita: Tempo dopo, a pandemia finita, le vite di ...

Chicomesol : RT @AnnaMancini81: Stasera in tv giovedì 13 gennaio 2022, I programmi in onda - AnnaMancini81 : Stasera in tv giovedì 13 gennaio 2022, I programmi in onda - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 12 Gennaio 2022 - NONSOLOTORRENT : @zona_bianca ma come sono dispiaciuto di non poter vedere stasera la trasmissione di un ciarlatano come Brindisi ;)… - iitsxcam : @aarontjfake sono felice, anche la mia abbastanza bene, programmi per stasera? -