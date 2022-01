Prodotto pride. Basta con la moda come bandiera ideologica

(Di giovedì 13 gennaio 2022) L’ultima variante del virus, che ha colpito l’identità maschile del vestire, si abbatte sul linguaggio. Non è un sofismo, o un’ennesima declinazione del tema dello schwa, ma un rilevante cortocircuito al sistema neurale della comunicazione. La parola è espressione dell’identità e se, da imprenditori della, si sceglie di dichiarare: “Noi non siamo”, si lancia un messaggio forte. Al momento, lo sta pronunciando un numero non irrilevante di produttori e stakeholder che si ritrovano a Pitti Uomo, a Firenze. Se il ritmo dei tempi che il terminecontiene si traduce in riflessioni culturali sull’indirizzo valoriale della società, se diventa sperimentazione idealistica attraverso la connessione con realtà virtuali, di matrice gaming o Meta-orientend, se la nozione di fluidità e di inclusività diventano l’ossatura di ...

Avanza un drappello di firme molto interessanti che, oltre a realizzare (in incognito) i capi per i brand dell'inclusione-diversità, ambiscono a vestire gli uomini senza doversi schierare per forza.