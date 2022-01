Probabili formazioni Salernitana-Lazio, ventiduesima giornata Serie A 2021/2022 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Salernitana-Lazio, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il massimo torneo italiano torna in campo dopo la sosta natalizia e, nonostante i crescenti casi di Covid-19, la Lega ha deciso di non concedere alcun rinvio. Il calcio d’inizio è fissato per le 18:00 di sabato 15 gennaio. Ecco le possibili scelte dei due tecnici. QUI Salernitana – Colantuono ritrova Ribery, in avanti con lui Simy e Bonazzoli favoriti su Djuric e Gondo. QUI Lazio – Sarri vuole ritrovare la quadratura del cerchio. Immobile in avanti con Felipe e Pedro, Luis Alberto spera di essere riconfermato, ma Basic scalpita. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ledi, match valevole per ladel campionato di. Il massimo torneo italiano torna in campo dopo la sosta natalizia e, nonostante i crescenti casi di Covid-19, la Lega ha deciso di non concedere alcun rinvio. Il calcio d’inizio è fissato per le 18:00 di sabato 15 gennaio. Ecco le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Colantuono ritrova Ribery, in avanti con lui Simy e Bonazzoli favoriti su Djuric e Gondo. QUI– Sarri vuole ritrovare la quadratura del cerchio. Immobile in avanti con Felipe e Pedro, Luis Alberto spera di essere riconfermato, ma Basic scalpita. Le...

