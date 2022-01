Probabili formazioni Milan-Genoa: ottavi finale Coppa Italia 2021/2022 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Milan-Genoa, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Le due squadre si sfideranno alle 21:00 di giovedì 13 gennaio nella cornice di San Siro. Diretta televisiva assicurata da Italia 1 con Sportface.it che vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Milan – Assente Ibrahimovic per squalifica, tocca a Giroud. Messias, Diaz e Leao alle sue spalle. Tonali e Bakayoko in mediana. Genoa – Destro e Caicedo i prescelti in attacco. Hefti e Cambiaso sono invece gli intoccabili sulle corsie laterali. Le Probabili formazioni Milan ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ledi, match deglididi. Le due squadre si sfideranno alle 21:00 di giovedì 13 gennaio nella cornice di San Siro. Diretta televisiva assicurata da1 con Sportface.it che vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Assente Ibrahimovic per squalifica, tocca a Giroud. Messias, Diaz e Leao alle sue spalle. Tonali e Bakayoko in mediana.– Destro e Caicedo i prescelti in attacco. Hefti e Cambiaso sono invece gli intoccabili sulle corsie laterali. Le...

Advertising

DiMarzio : #CoppaItalia - #Napoli, le probabili scelte di #Spalletti per il match contro la #Fiorentina - CalcioOggi : Coppa Italia, c'è Napoli-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vederla in tv e straming -… - sowmyasofia : Juventus vs Udinese (probabili formazioni e Tv) - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #MilanGenoa, con #Tonali in mezzo gioca #Krunic | #CoppaItalia #News - #CoppaItaliaFrecciarossa @acmilan #ACMilan #Milan… - PianetaMilan : #MilanGenoa, con #Tonali in mezzo gioca #Krunic | #CoppaItalia #News - #CoppaItaliaFrecciarossa @acmilan #ACMilan… -