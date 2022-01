Probabili formazioni Atalanta-Inter: ventiduesima giornata Serie A 2021/2022 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Atalanta-Inter, match della ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti. Una partita che può riaprire il discorso Scudetto per i bergamaschi, mentre Inzaghi prova ad allungare e a consolidare la vetta. La partita potrà essere seguita dalle 20:45 di domenica 16 gennaio su Dazn. Atalanta – Muriel pronto dal 1? davanti a Malinovskyi e Pasalic, favoriti su Pessina e Ilicic. Freuler e De Roon a centrocampo. Inter – Inzaghi potrebbe fare qualche cambio: Correa scalpita, Dzeko potrebbe fargli posto. Perisic e Dumfries favoriti sulle corsie laterali. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ledi, match delladi. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti. Una partita che può riaprire il discorso Scudetto per i bergamaschi, mentre Inzaghi prova ad allungare e a consolidare la vetta. La partita potrà essere seguita dalle 20:45 di domenica 16 gennaio su Dazn.– Muriel pronto dal 1? davanti a Malinovskyi e Pasalic, favoriti su Pessina e Ilicic. Freuler e De Roon a centrocampo.– Inzaghi potrebbe fare qualche cambio: Correa scalpita, Dzeko potrebbe fargli posto. Perisic e Dumfries favoriti sulle corsie laterali. Le...

