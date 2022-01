Privilegiata pure nei trasporti. La Banca d’Italia si fa la linea bus. Servizio navetta casa-lavoro per i dipendenti di via Nazionale. I 50 mezzi costeranno 6,3 milioni in 4 anni (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un’armata di 50 bus a disposizione della Banca d’Italia. Con lo scopo di garantire ai dipendenti un trasporto cucito su misura, sia a Roma che per i viaggi sul territorio Nazionale. Il governatore Ignazio Visco (nella foto) vuole evitare il fastidio di far prendere i mezzi pubblici, che nella Capitale non brillano per efficienza, e così da via Nazionale è partita l’iniziativa: una flotta solo per chi lavora con la Banca. PIATTO RICCO. Il tutto a un costo complessivo di 6 milioni e 300mila euro, per quattro anni, suddivisi i in due diversi lotti. Il primo, quello più corposo di oltre 4 milioni e mezzo di euro, riguarda i “servizi continuativi (dal lunedì al venerdì delle giornate non festive), finalizzati ad agevolare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un’armata di 50 bus a disposizione della. Con lo scopo di garantire aiun trasporto cucito su misura, sia a Roma che per i viaggi sul territorio. Il governatore Ignazio Visco (nella foto) vuole evitare il fastidio di far prendere ipubblici, che nella Capitale non brillano per efficienza, e così da viaè partita l’iniziativa: una flotta solo per chi lavora con la. PIATTO RICCO. Il tutto a un costo complessivo di 6e 300mila euro, per quattro, suddivisi i in due diversi lotti. Il primo, quello più corposo di oltre 4e mezzo di euro, riguarda i “servizi continuativi (dal lunedì al venerdì delle giornate non festive), finalizzati ad agevolare ...

Advertising

ferraqgnez : RT @CEOfLostCauses: Chiara Ferragni, per quel che mi riguarda, è l’unica influencer italiana che potrebbe fare pure ventimila story e le gu… - Beni00098 : RT @CEOfLostCauses: Chiara Ferragni, per quel che mi riguarda, è l’unica influencer italiana che potrebbe fare pure ventimila story e le gu… - TammVincenzat : RT @CEOfLostCauses: Chiara Ferragni, per quel che mi riguarda, è l’unica influencer italiana che potrebbe fare pure ventimila story e le gu… - Addicted_ToZayn : RT @CEOfLostCauses: Chiara Ferragni, per quel che mi riguarda, è l’unica influencer italiana che potrebbe fare pure ventimila story e le gu… - nutellanja_ : RT @CEOfLostCauses: Chiara Ferragni, per quel che mi riguarda, è l’unica influencer italiana che potrebbe fare pure ventimila story e le gu… -

Ultime Notizie dalla rete : Privilegiata pure Libretto deposito bancario: ultime sentenze ... il quale è il solo a poterne disporre, mentre titolare del diritto alla restituzione, sia pure ... pur non potendosi considerare atto pubblico dotato dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'...

Le cancellettiste insoddisfatte e il Sanremo a misura di postmodernisti ... cara prima che verrai a dirmi che non ho rispetto per i cicli dolorosi e sono una privilegiata ... Non solo la menate tanto sul fatto che ognuna è donna come vuole (pure col pisello, come dimostra una ...

Privilegiata pure nei trasporti. La Banca d'Italia si fa la linea bus LA NOTIZIA Perché un Mattarella bis può essere pure peggio del Napolitano bis Rassegna ragionata dal web su: doppi mandati al Quirinale e altre "forzature della Costituzione", l'invenzione del "populismo energetico" per evitare discussioni sul nucleare e molto altro ancora ...

Papa Francesco: “La cura della salute rappresenta un obbligo morale” Il Santo Padre ha ricevuto in udienza i membri del Corpo Diplomatico per la presentazione degli auguri del nuovo anno ...

... il quale è il solo a poterne disporre, mentre titolare del diritto alla restituzione, sia... pur non potendosi considerare atto pubblico dotato dell'efficacia probatoriadi cui all'...... cara prima che verrai a dirmi che non ho rispetto per i cicli dolorosi e sono una... Non solo la menate tanto sul fatto che ognuna è donna come vuole (col pisello, come dimostra una ...Rassegna ragionata dal web su: doppi mandati al Quirinale e altre "forzature della Costituzione", l'invenzione del "populismo energetico" per evitare discussioni sul nucleare e molto altro ancora ...Il Santo Padre ha ricevuto in udienza i membri del Corpo Diplomatico per la presentazione degli auguri del nuovo anno ...