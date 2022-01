Principe Andrea, interviene la Regina: tolti tutti i titoli e gli incarichi (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Regina Elisabetta infligge a suo figlio Andrea la più dura delle punizioni, togliendogli tutti i titoli militari e i patrocini. A comunicarlo è Buckingham Palace con un annuncio ufficiale. Principe Andrea, il comunicato di Buckingham Palace Nel documento emanato da Palazzo e condiviso anche sul profilo Instagram ufficiale di Sua Maestà si legge: “Con l’approvazione e l’accordo della Regina, sono stati revocati al Duca di York tutti i titoli militari e i patrocini reali che sono stati restituiti alla Regina”. Il comunicato prosegue: “Il Duca di York continuerà a non partecipare ad alcun evento pubblico e si difenderà in questo caso da cittadino privato”. Il caso cui si riferisce Buckingham Palace è lo scandalo ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 gennaio 2022) LaElisabetta infligge a suo figliola più dura delle punizioni, togliendoglimilitari e i patrocini. A comunicarlo è Buckingham Palace con un annuncio ufficiale., il comunicato di Buckingham Palace Nel documento emanato da Palazzo e condiviso anche sul profilo Instagram ufficiale di Sua Maestà si legge: “Con l’approvazione e l’accordo della, sono stati revocati al Duca di Yorkmilitari e i patrocini reali che sono stati restituiti alla”. Il comunicato prosegue: “Il Duca di York continuerà a non partecipare ad alcun evento pubblico e si difenderà in questo caso da cittadino privato”. Il caso cui si riferisce Buckingham Palace è lo scandalo ...

