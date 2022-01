Presente Monica Gasperini di Studio Aperto? Fermento a Mediaset, dal passato spunta una foto pazzesca | Guarda (Di giovedì 13 gennaio 2022) Monica Gasparini, classe '66, volto storico di Studio Aperto, su Italia 1, ha postato sul suo profilo Twitter una foto di trent'anni fa in cui è incredibilmente bella e radiosa, con i capelli scompigliati e un vestito scollato a fiori. Uno scatto corredato da un messaggio molto tenero: "13 gennaio '92: prima edizione del Tg5, il mio primo giorno a Mediaset, allora Fininvest. 30 anni di lavoro, incontri, vita. Oggi Alberto, mio marito, il papà dei miei figli, vive nel mio cuore; alcuni amici si sono allontanati. La vita continua, l'avventura a Mediaset anche". La vita di Monica Gasparini è stata infatti segnata indelebilmente dalla morte di suo marito, il giornalista sportivo Alberto D'Aguanno, che come ha dichiarato lei stessa in una intervista di qualche ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022)Gasparini, classe '66, volto storico di, su Italia 1, ha postato sul suo profilo Twitter unadi trent'anni fa in cui è incredibilmente bella e radiosa, con i capelli scompigliati e un vestito scollato a fiori. Uno scatto corredato da un messaggio molto tenero: "13 gennaio '92: prima edizione del Tg5, il mio primo giorno a, allora Fininvest. 30 anni di lavoro, incontri, vita. Oggi Alberto, mio marito, il papà dei miei figli, vive nel mio cuore; alcuni amici si sono allontanati. La vita continua, l'avventura aanche". La vita diGasparini è stata infatti segnata indelebilmente dalla morte di suo marito, il giornalista sportivo Alberto D'Aguanno, che come ha dichiarato lei stessa in una intervista di qualche ...

Advertising

monica_perico : RT @madforfree: Ieri a @zona_bianca non c’è stato un confronto all’altezza della situazione che stiamo vivendo: la rappresentante delle ist… - Domenico1oo777 : @monicabertini Buona serata e buona diretta splendida e meravigliosa Monica!sempre presente a vederti ed ammirarti… - monica_caccia : RT @GiulioMarini2: Comunico che in data odierna la presente nota, così come sottoscritta da 28017 persone che mi hanno a tal fine conferito… - monica_lotti : @actarus1070 Perché nessun giornalista gli ha fatto presente che quello che aveva detto era una menzogna? - Luciano74020179 : @Monica09058845 Presente.. ???? ?? ?? Buona giornata Monica ?? ?? ? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Presente Monica Come sbloccare Asgard in God of War ... la risposta a come sbloccare Asgard in God of War è che non c'è davvero un modo, la buona notizia è che Asgard sarà presente in God of War: Ragnarok , il prossimo videogioco di Sony Santa Monica ...

Venerdì l'open day del Fresa - Pascoli di Monica De Santis "Anche nelle piccole cose della nostra esistenza, nella speranza e nell'ottimismo ... siano essi enti pubblici o privati, sempre tenendo presente il fine ultimo che è il successo ...

Coppa Italia 2021-22: ottavi di finale in tv Tvblog Il dolore della famiglia del TG1 per David Sassoli: l’omaggio E’ un giorno davvero difficile per tutta la famiglia Rai, e in particolare per la famiglia del TG1. Per ricordare David Sassoli, nell’edizione del TG1 di oggi, sono stati presenti Monica Maggioni, la ...

... la risposta a come sbloccare Asgard in God of War è che non c'è davvero un modo, la buona notizia è che Asgard saràin God of War: Ragnarok , il prossimo videogioco di Sony Santa...diDe Santis "Anche nelle piccole cose della nostra esistenza, nella speranza e nell'ottimismo ... siano essi enti pubblici o privati, sempre tenendoil fine ultimo che è il successo ...E’ un giorno davvero difficile per tutta la famiglia Rai, e in particolare per la famiglia del TG1. Per ricordare David Sassoli, nell’edizione del TG1 di oggi, sono stati presenti Monica Maggioni, la ...