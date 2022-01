Povia, un pericoloso trionfo, Clamoroso Giletti: "Ho chiamato Cartabellotta, perché non è venuto" | Video (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Sono deluso, è un segnale...". Povia va ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, e alla fine il vincitore morale della serata è lui, nonostante le sue strampalate idee su Covid e vaccini. Giletti chiama il cantautore lombardo diventato famosissimo una quindicina di anni fa con il tormentone I bambini fanno oh ad esibirsi e a dire la sua sulla pandemia. Il convitato di pietra è inevitabilmente Nino Cartabellotta, il professore presidente delal Fondazione Gimbe, tra le voci più autorevoli nell'analisi del Covid e dei suoi sviluppi sanitari e statistici, che un mese fa, a metà dicembre, aveva ironizzato su Twitter sulla positività dello stesso Povia. "Finché i cretini fanno(eh) Finché i cretini fanno(ah) Finché i cretini fanno boom", aveva scritto su Twitter ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Sono deluso, è un segnale...".va ospite di Massimoa Non è l'arena, su La7, e alla fine il vincitore morale della serata è lui, nonostante le sue strampalate idee su Covid e vaccini.chiama il cantautore lombardo diventato famosissimo una quindicina di anni fa con il tormentone I bambini fanno oh ad esibirsi e a dire la sua sulla pandemia. Il convitato di pietra è inevitabilmente Nino, il professore presidente delal Fondazione Gimbe, tra le voci più autorevoli nell'analisi del Covid e dei suoi sviluppi sanitari e statistici, che un mese fa, a metà dicembre, aveva ironizzato su Twitter sulla positività dello stesso. "Finché i cretini fanno(eh) Finché i cretini fanno(ah) Finché i cretini fanno boom", aveva scritto su Twitter ...

Advertising

kitta1979 : RT @ClaudioPuccio1: @sbonaccini Pres Povia sicuramente no, però tanti medici iniziano a dire che è pericoloso fare troppe dosi di vaccino r… - tiber_h : RT @ClaudioPuccio1: @sbonaccini Pres Povia sicuramente no, però tanti medici iniziano a dire che è pericoloso fare troppe dosi di vaccino r… - pizzi_cristina : RT @ClaudioPuccio1: @sbonaccini Pres Povia sicuramente no, però tanti medici iniziano a dire che è pericoloso fare troppe dosi di vaccino r… - AriannaPioli : RT @ClaudioPuccio1: @sbonaccini Pres Povia sicuramente no, però tanti medici iniziano a dire che è pericoloso fare troppe dosi di vaccino r… - donyp00288476 : RT @ClaudioPuccio1: @sbonaccini Pres Povia sicuramente no, però tanti medici iniziano a dire che è pericoloso fare troppe dosi di vaccino r… -

Ultime Notizie dalla rete : Povia pericoloso Lockdown non vaccinati, Povia: "Ricatto illogico, anche vaccinati vanno in terapia intensiva" Adnkronos