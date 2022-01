Polpettone | veloce e gustosissimo! Hai mai provato a farlo così?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 13 gennaio 2022), semplice eAvete mai? Ildelle mamme è irripetibile e, per quante volte ci possiamo provare, per qualche strana ragione non riusciremo mai a replicare i sapori e gli odori a cui eravamo abituati quando vivevamo con i nostri genitori sotto lo stesso tetto. Parliamo di un piatto particolarmente apprezzato per diversi motivi. Prima di tutto, pur richiedendo una fase di preparazione, quest’ultima risulta abbastanzae semplice da eseguire; poi c’è da dire che ilmette d’accordo tutti, adulti e bambini, e per di più lascia spazio alla creatività e alla fantasia. Oggi vediamo come preparare una variante di questo piatto universale, probabilmente molto diversa ...