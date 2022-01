Poliziotto No vax sospeso a Bologna, va all'hub vaccinale (con l'avvocato) e chiama i carabinieri (Di giovedì 13 gennaio 2022) sospeso, chiama i . Sembra incredibile, invece è successo davvero, a : un funzionario di polizia, il vice questore aggiunto Giuseppe Accroglianò, è stato sospeso per non aver aderito all'obbligo ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 gennaio 2022)i . Sembra incredibile, invece è successo davvero, a : un funzionario di polizia, il vice questore aggiunto Giuseppe Accroglianò, è statoper non aver aderito all'obbligo ...

Advertising

GiancarloGarci6 : Sarebbe ora che le forze dell'ordine si ponessero un pò di domande sul vaccino obbligatorio #Norimberga2 Poliziott… - Rom_Lisa : RT @ilmessaggeroit: Poliziotto No vax sospeso a Bologna, va all'hub vaccinale (con l'avvocato) e chiama i carabinieri - Gazzettino : Poliziotto No vax sospeso a Bologna, va all'hub vaccinale (con l'avvocato) e chiama i carabinieri - sulsitodisimone : RT @ilmessaggeroit: Poliziotto No vax sospeso a Bologna, va all'hub vaccinale (con l'avvocato) e chiama i carabinieri - StaserasolounTG : RT @ilmessaggeroit: Poliziotto No vax sospeso a Bologna, va all'hub vaccinale (con l'avvocato) e chiama i carabinieri -