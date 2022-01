Polina Murugina | l’influencer che posa nuda davanti a una chiesa e rischia il carcere in Russia

Open_gol : Una legge del 2013 criminalizza quelli che vengono ritenuti «insulti ai sentimenti dei credenti religiosi» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Polina Murugina in posa osè davanti a una chiesa: l'influencer russa rischia il carcere - ziowalter1973 : IL DIAVOLO IN CORPO-IN POSA SENZA VELI DAVANTI A UNA CHIESA,INFLUENCER RUSSA RISCHIA - _DAGOSPIA_ : IL DIAVOLO IN CORPO-IN POSA SENZA VELI DAVANTI A UNA CHIESA,INFLUENCER RUSSA RISCHIA - ElVengadorDelF5 : RT @ilmessaggeroit: Polina Murugina in posa osè davanti a una chiesa: l'influencer russa rischia il carcere -

Ultime Notizie dalla rete : Polina Murugina

ilmattino.it

Una influencer russa che ha posato nuda per una foto davanti a una chiesa rischia il carcere per "aver insultato i sentimenti religiosi dei credenti". Si tratta di, 24 anni, e non è la sola a vedere il carcere per aver violato una nuova legge sull'indecenza. La donna rischia una multa di oltre 4mila dollari o un anno di carcere se dovesse essere ...rischia di finire in carcere per un anno per aver posato senza veli davanti a una chiesa, a Mosca. L'influencer 24enne, che ha il corpo interamente tatuato, si è fatta ritrarre senza ...Polina Murugina rischia di finire in carcere per un anno per aver posato senza veli davanti a una chiesa, a Mosca. L'influencer 24enne, che ha il corpo interamente tatuato, si è ...Una legge del 2013 criminalizza quelli che vengono ritenuti insulti ai sentimenti dei credenti .... La donna rischia una multa di oltre 4mila dollari o un anno di carcere se dovesse essere dichiarata ...