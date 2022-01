Policlinico di Bari | detenuto dona rene alla figlia dodicenne per salvarle la vita Intervento eseguito dall' equipe del professor Michele Battaglia

Advertising

"C'è una storia, nell'anno record appena chiuso con 123 trapianti d'organo, che ha emozionato tutti". Comincia così il racconto che ildifa di un trapianto di reni da vivente per salvare una bambina di 12 anni da una insufficienza renale terminale. Il donatore è stato suo padre, detenuto in carcere. Il trapianto è ...Tra i 123 trapianti d'organo che ildiha eseguito nel 2021, ce n'è uno che ha dietro una storia d'amore più che negli altri casi; una storia che ha emozionato tutti: un trapianto di reni da vivente che è riuscito a ...Detenuto salva la vita alla figlia dodicenne donandole un rene. La storia a lieto fine arriva dal Policlinico di Bari, dove l’equipe del professor Michele Battaglia ha eseguito con successo l’interven ...Un padre in carcere ha donato il rene alla figlia 12enne, che dopo un anno di dialisi aveva smesso di rispondere. Il trapianto ha salvato la vita alla ragazzina.