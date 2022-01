Pnrr: Spada (Assolombarda), 'sfida è completare messa a terra del piano' (Di giovedì 13 gennaio 2022) Milano, 13 gen. (Adnkronos) - "Il Pnrr è la grande sfida che abbiamo davanti per noi, per le nostre imprese e per le future generazioni. Dobbiamo riuscire a completare la messa a terra del piano, che è veramente la parte più difficile". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, nel suo intervento alla conferenza dell'Osservatorio Geoeconomia promosso da Ispi e Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Assolombarda e Sace. "Nel 2021 il governo ha raggiunto i 51 target che si era prefissato, ma oggi parte la sfida più importante che è quella dell'attuazione. Il piano deve servire al nostro Paese per recuperare il gap strutturale e infrastrutturale che ci ha sempre caratterizzato. Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Milano, 13 gen. (Adnkronos) - "Ilè la grandeche abbiamo davanti per noi, per le nostre imprese e per le future generazioni. Dobbiamo riuscire aladel, che è veramente la parte più difficile". Lo ha detto il presidente di, Alessandro, nel suo intervento alla conferenza dell'Osservatorio Geoeconomia promosso da Ispi e Intesa Sanpaolo, in collaborazione cone Sace. "Nel 2021 il governo ha raggiunto i 51 target che si era prefissato, ma oggi parte lapiù importante che è quella dell'attuazione. Ildeve servire al nostro Paese per recuperare il gap strutturale e infrastrutturale che ci ha sempre caratterizzato. Non ...

