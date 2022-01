PlatinumGames | Atsushi Inaba è il nuovo amministratore delegato

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Uno sviluppo più Viewtiful che mai per: la vulcanica mente dell’ex Clover Studio,, è ilvertice del team Un saluto a tutti i giocatori di cultura che hanno colto dal nostro sottotitolo le implicazioni della promozione diaddi. Lo studio è già nato di suo come successore spirituale del fu Clover Studio di Capcom, ma ora il 2022 si apre con un bel cambio d’aria per il team di sviluppo. Kenichi Sato ha dato le dimissioni, rinunciando anche alla carica di presidente, il mese (anno?) scorso, dopo sei anni di gestione. Il vulcanico(Viewtiful Joe) era, fino ad ora, “solo” il vicepresidente. Per il momento, il ruolo di Sato sarà ...

Kenichi Sato, Presidente e CEO dida aprile 2016, ha dichiarato in data odierna di aver ufficialmente rassegnato le ... entrambi i ruoli saranno ricoperti daInaba, uno dei quattro ...Nel 2019, anche il co - fondatore diInaba si disse dispiaciuto per la situazione, affermando che per lo studio fu molto difficile vedere la rabbia dei fan rivolta contro ...Uno sviluppo più Viewtiful che mai per PlatinumGames: la vulcanica mente dell’ex Clover Studio, Atsushi Inaba, è il nuovo vertice del team.Tempo di avvincendamenti in casa PlatinumGames dove il vecchio CEO Kenichi Sato ha lasciato il posto al nuovo Atsushi Inaba.