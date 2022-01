Plastica monouso: l’Italia ha preso tempo e poi ha fatto peggio (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’ultima riprova di come l’Italia intende favorire la transizione ecologica viene dalla lettura del decreto legislativo n. 196 del novembre 2021 sulle plastiche monouso, e cioè su quelle plastiche per combattere le quali, sin dal 2019, l’Unione europea ha varato una direttiva apposita, premettendo che in Europa “dall’80 all’85% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono Plastica: di questi, gli oggetti di Plastica monouso rappresentano il 50% e gli oggetti collegati alla pesca il 27% del totale. I prodotti di Plastica monouso comprendono un’ampia gamma di prodotti di consumo frequente e rapido che sono gettati una volta usati, raramente sono riciclati e tendono pertanto a diventare rifiuti. Una percentuale significativa degli attrezzi da pesca immessi sul mercato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’ultima riprova di comeintende favorire la transizione ecologica viene dalla lettura del decreto legislativo n. 196 del novembre 2021 sulle plastiche, e cioè su quelle plastiche per combattere le quali, sin dal 2019, l’Unione europea ha varato una direttiva apposita, premettendo che in Europa “dall’80 all’85% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono: di questi, gli oggetti dirappresentano il 50% e gli oggetti collegati alla pesca il 27% del totale. I prodotti dicomprendono un’ampia gamma di prodotti di consumo frequente e rapido che sono gettati una volta usati, raramente sono riciclati e tendono pertanto a diventare rifiuti. Una percentuale significativa degli attrezzi da pesca immessi sul mercato ...

Advertising

Greenpeace_ITA : #Plastica monouso, l’Italia rischia sanzioni per le deroghe introdotte nella normativa europea #SUP che entrerà in… - caterinabalivo : “Addio alla #plastica monouso: dal 14 gennaio la stretta per la salvaguardia degli #oceani” Da domani parte la “ri… - M5S_Europa : Domani sarà una una giornata storica: entra in vigore in #Italia la direttiva che vieta l'uso di oggetti di… - SabriPignedoli : Domani entrerà in vigore anche in Italia la direttiva che vieta l’uso di oggetti in plastica monouso. Mancano però… - Florido55690426 : RT @caterinabalivo: “Addio alla #plastica monouso: dal 14 gennaio la stretta per la salvaguardia degli #oceani” Da domani parte la “rivolu… -