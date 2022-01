“Piuttosto se lo taglia!”: tentativo disperato con Barù, frase inequivocabile (Di giovedì 13 gennaio 2022) GF VIP: uno scambio di battute equivoco solletica la curiosità nel web: Barù conteso in una battaglia tra gatte? Barù (fonte youtube)Il GF VIP non manca mai di riservare colpi di scena anche durante il daytime, come molti fedeli spettatori non han mancato di notare. Fonte degli ultimi pettegolezzi, un ambiguo scambio di battute tra due gieffini insospettabili: Manila e Barù. La prima, ex Miss Italia nell’edizione del 1999, è sentimentalmente legata all’imprenditore Lorenzo Amoruso. Barù, invece, noto sommelier ed enologo, si dichiara single anche se, all’interno della Casa, ha attratto l’attenzione di diverse concorrenti. LEGGI ANCHE>> “State oltrepassando il limite!”: incredibile Katia Ricciarelli, richiesta ufficiale di scuse Tra le pretendenti al trono del suo cuore, c’è Jessica Selassiè, che da giorni mette ... Leggi su specialmag (Di giovedì 13 gennaio 2022) GF VIP: uno scambio di battute equivoco solletica la curiosità nel web:conteso in una battaglia tra gatte?(fonte youtube)Il GF VIP non manca mai di riservare colpi di scena anche durante il daytime, come molti fedeli spettatori non han mancato di notare. Fonte degli ultimi pettegolezzi, un ambiguo scambio di battute tra due gieffini insospettabili: Manila e. La prima, ex Miss Italia nell’edizione del 1999, è sentimentalmente legata all’imprenditore Lorenzo Amoruso., invece, noto sommelier ed enologo, si dichiara single anche se, all’interno della Casa, ha attratto l’attenzione di diverse concorrenti. LEGGI ANCHE>> “State oltrepassando il limite!”: incredibile Katia Ricciarelli, richiesta ufficiale di scuse Tra le pretendenti al trono del suo cuore, c’è Jessica Selassiè, che da giorni mette ...

