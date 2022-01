Più del 50% delle famiglie italiane ha rinunciato a prestazioni sanitarie nel 2021 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nel 2021 oltre la metà delle famiglie italiane (50,2%) ha rinunciato a prestazioni sanitarie a causa di problemi economici, indisponibilità del servizio o inadeguatezza dell’offerta; contemporaneamente la spesa delle famiglie per la salute, l’assistenza agli anziani e l’istruzione è aumentata. Il gap fra la crescita della domanda e l’adeguatezza dell’offerta è il principale dato che emerge dall’edizione 2022 del Bilancio di welfare delle famiglie italiane di Cerved.Presentato ieri, 12 gennaio, a Roma alla presenza della ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, esponenti del Governo e delle Istituzioni, studiosi del cambiamento sociale e ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 gennaio 2022) Neloltre la metà(50,2%) haa causa di problemi economici, indisponibilità del servizio o inadeguatezza dell’offerta; contemporaneamente la spesaper la salute, l’assistenza agli anziani e l’istruzione è aumentata. Il gap fra la crescita della domanda e l’adeguatezza dell’offerta è il principale dato che emerge dall’edizione 2022 del Bilancio di welfaredi Cerved.Presentato ieri, 12 gennaio, a Roma alla presenza della ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, esponenti del Governo eIstituzioni, studiosi del cambiamento sociale e ...

Advertising

ClaMarchisio8 : Una #SupercoppaItaliana vinta dalla squadra più forte. Se arrivavi ai rigori, se , se... il divario c'è e si vede.… - mengonimarco : Quando si incontra un amico, che per di più condivide con te molto di più che la stessa sigla e che nasce e cresce… - Ruffino_Lorenzo : La velocità di crescita dei casi sta crollando. Oggi abbiamo avuto solo il 3% in più dei casi di sette giorni fa e… - mammasi68 : RT @HANIA243474887: Mentre il governo del Rettiliano, estende le restrizioni a fasce e categorie sempre più ampie di popolazione, i dati uf… - RwondoNaples : Tuanzebe mi è piaciuto abbastanza (sul goal di Vlahovic poteva fare qualcosa in più, ma in precedenza ci sono stati… -

Ultime Notizie dalla rete : Più del Regno Unito, la Regina revoca i titoli militari al figlio Andrea LONDRA. La Regina ha revocato i titoli militari al figlio Andrea , che non dovrà più essere chiamato "Sua Altezza" in pubblico e che viene pubblicamente scaricato dalla madre e dall'...la complicità del ...

Uomini e Donne, Alessandro Verdolino, frecciata ad Andrea Nicole: "Scelta di Roberta rispettosa" ... "Finalmente una scelta onesta nel rispetto del programma?e delle persone". Una riflessione amara ... Intanto, quest'ultima, di recente, ha dichiarato che con Ciprian non potrebbe essere più felice e ...

Amarone della Valpolicella, a Vicenza la bottiglia di vino più cara al mondo Corriere della Sera LONDRA. La Regina ha revocato i titoli militari al figlio Andrea , che non dovràessere chiamato "Sua Altezza" in pubblico e che viene pubblicamente scaricato dalla madre e dall'...la complicità...... "Finalmente una scelta onesta nel rispettoprogramma?e delle persone". Una riflessione amara ... Intanto, quest'ultima, di recente, ha dichiarato che con Ciprian non potrebbe esserefelice e ...