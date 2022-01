Più asta, che tassa. Il Governo prepara nuove misure contro il caro bollette (Di giovedì 13 gennaio 2022) La portata dell’intervento dipenderà dall’esito delle simulazioni che si stanno facendo al Tesoro, ma quello che Mario Draghi ha messo in conto è dare un segnale sulle bollette prima che inizi la grande partita del Quirinale. Lo spazio c’è, è la riunione del Consiglio dei ministri che si terrà a metà della settimana prossima per approvare il decreto Sostegni ter che stanzierà un miliardo per le discoteche, gli spettacoli e il turismo. È questo provvedimento, che sarà presentato dal premier in conferenza stampa, a essere il contenitore candidato a ospitare quella che al momento è l’ipotesi più accreditata: i soldi raccolti attraverso le aste per il consumo di anidride carbonica saranno utilizzati per contrastare il caro energia. La natura della misura spiega bene la direzione di palazzo Chigi: un cambio di destinazione - dal debito ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) La portata dell’intervento dipenderà dall’esito delle simulazioni che si stanno facendo al Tesoro, ma quello che Mario Draghi ha messo in conto è dare un segnale sulleprima che inizi la grande partita del Quirinale. Lo spazio c’è, è la riunione del Consiglio dei ministri che si terrà a metà della settimana prossima per approvare il decreto Sostegni ter che stanzierà un miliardo per le discoteche, gli spettacoli e il turismo. È questo provvedimento, che sarà presentato dal premier in conferenza stampa, a essere il contenitore candidato a ospitare quella che al momento è l’ipotesi più accreditata: i soldi raccolti attraverso le aste per il consumo di anidride carbonica saranno utilizzati per contrre ilenergia. La natura della misura spiega bene la direzione di palazzo Chigi: un cambio di destinazione - dal debito ...

