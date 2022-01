Pistoia | bucano le ruote alla polizia dopo il controllo Green Pass nel ristorante

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Da diversi mesi, in tutti i ristoranti d'Italia per consumare al chiuso c'è bisogno del Super, la certificazione che si ottiene solo tramite vaccinazione o guarigione. Questa misura che non ha precedenti nella storia moderna ha portato parecchi malumori tra gli italiani. IlalUna minoranza molto rumorosa si è scagliata contro l'obbligo dial, paragonandola a una discriminazione razziale. Ci sono state proteste online e offline contro la Tessera Verde, che tuttavia rimarrà in vigore almeno fino al 31 marzo 2022. Nel mese di dicembre una coppia asi era recata a cenare presso undel posto. Durante la serata, arrivano due agenti diche ...

Mr_SbOrNiA : @Adnkronos Ci sono notizie molto piu' interessanti in giro! ?????? Non mi stupirei se qualcuno lo fare anche con voi! - Nazione_Pistoia : Bucano le ruote della polizia dopo il controllo del green pass nel ristorante - QuiNewsPistoia : I controlli Covid poi bucano le gomme alla polizia -

Accade a Pistoia in quella che è stata una notte di follia. Una coppia adesso è indagata per quanto ... Non solo, nell'allontanarsi bucano le gomme dell'auto con un coltello. Gli agenti continuano i ... Con le norme anti Covid quei due clienti del ristorante erano in regola, ma hanno comunque sabotato la volante della polizia che li aveva sottoposti a controllo bucando le gomme ...