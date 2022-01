Pierpaolo Spollon: chi è, età, altezza, serie tv, fidanzata, Doc, Instagram (Di giovedì 13 gennaio 2022) Pierpaolo Spollon è un attore italiano diventato molto famoso grazie a diverse fiction di grande successo. E’ uno dei protagonisti della fortunata serie tv Doc – Nelle tue mani, in onda con la seconda stagione. Scopriamo nel dettaglio maggiori informazioni sulla sfera privata e professionale di Pierpaolo. Pierpaolo Spollon: chi è, età, altezza, biografia Pierpaolo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 13 gennaio 2022)è un attore italiano diventato molto famoso grazie a diverse fiction di grande successo. E’ uno dei protagonisti della fortunatatv Doc – Nelle tue mani, in onda con la seconda stagione. Scopriamo nel dettaglio maggiori informazioni sulla sfera privata e professionale di: chi è, età,, biografiaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Giada89MC : Mamma ha prenotato la pizza per le 20.15 'perché #DOCNelleTueMani2 comincia alle 21.30, ma prima c'è Luca Argentero… - dr3w_94_ : io che stavo vivendo solo per stasera per vedere doc ma soprattutto pierpaolo spollon???????? io che in realtà stasera dovrò lavorare???????? - eleanorriigby_ : hear me out nella s2 di un profe lombardi è pensionato perché ormai ha una certa età e a sostituirlo arriva un nuov… - PRosati1974 : RT @seekerofdreams_: pierpaolo spollon e gianmarco saurino patrimonio nazionale #DocNelleTueMani2 - mediajaimelva : doc 2 nelle tue mani fancam edit luca argentero andrea fanti giulia giordano matilde gioli agnese elisa riccardo bo… -