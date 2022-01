Piace al Napoli Napoli | il Getafe fissa il prezzo per Mathias Olivera

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 13 gennaio 2022) L’acquisto di Axel Tuanzebe non ha messo la parola fine al calciomercato del. Infatti, un altro ruolo in cui ilavrebbe bisogno di un rinforzo è quello del terzino sinistro: nonostante il suo ritorno in campo nelle ultime due partite, continua a non offrire garanzie fisiche Faouzi Ghoulam. I nomi che circolano relativamente questo ruolo sono due: il mozambicano Reinildo Mandava del Lille e l’uruguaiano Matheusdel. Foto: Getty –Secondo quanto riporta As, però, la trattativa pernon sembra essere a buon punto. Gli azzurri, infatti, hanno chiesto il calciatore in prestito semestrale ma i madrileni non scendono a patti sulla formula: cessione immediata o al massimo prestito ...