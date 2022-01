Pesto di aglio orsino: un condimento di gran classe! (Di giovedì 13 gennaio 2022) Profumatissimo e leggero, il Pesto di aglio orsino è un incredibile viaggio gastronomico in terra italiana. Si tratta di una pianta selvatica, variante dell’aglio comune, odorosa, pungente e assai riconoscibile. Le sue proprietà sono davvero molteplici e note fin dall’antichità: depurativo, antisettico, purificante e antimicotico, contiene vitamine e sali minerali preziosissimi per il nostro organismo. Deve il suo nome proprio al fatto che gli orsi, al risveglio dal letargo, ne sono ghiotti e se ne cibano proprio per riequilibrare il metabolismo. È preferibile non consumarlo crudo per limitare il rischio di contrarre l’echinococcosi, una malattia dovuta a larve che si insediano nello stomaco e nel fegato e causano dolore. Cuocendolo il rischio non esiste più! In ogni caso sarà sempre necessario lavare bene le foglie, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 13 gennaio 2022) Profumatissimo e leggero, ildiè un incredibile viaggio gastronomico in terra italiana. Si tratta di una pianta selvatica, variante dell’comune, odorosa, pungente e assai riconoscibile. Le sue proprietà sono davvero molteplici e note fin dall’antichità: depurativo, antisettico, purificante e antimicotico, contiene vitamine e sali minerali preziosissimi per il nostro organismo. Deve il suo nome proprio al fatto che gli orsi, al risveglio dal letargo, ne sono ghiotti e se ne cibano proprio per riequilibrare il metabolismo. È preferibile non consumarlo crudo per limitare il rischio di contrarre l’echinococcosi, una malattia dovuta a larve che si insediano nello stomaco e nel fegato e causano dolore. Cuocendolo il rischio non esiste più! In ogni caso sarà sempre necessario lavare bene le foglie, ...

