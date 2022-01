Peste suina, firmata ordinanza Patuanelli-Speranza (Di venerdì 14 gennaio 2022) Peste suina, arriva un’ordinanza per frenarne la diffusione nei territori colpiti. Il provvedimento è stato firmato dai ministri delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli e della Salute, Roberto Speranza. L’ordinanza consente alle attività produttive di continuare a lavorare in sicurezza, fornendo rassicurazioni in merito alle nostre esportazioni. E’ ammessa, inoltre, la caccia di selezione al cinghiale, come strumento per rafforzare la rete di monitoraggio sulla presenza del virus. Vietata, invece, quella ordinaria perché comporta grandi spostamenti di animali, che potrebbero diffondere la malattia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022), arriva un’per frenarne la diffusione nei territori colpiti. Il provvedimento è stato firmato dai ministri delle Politiche agricole, Stefanoe della Salute, Roberto. L’consente alle attività produttive di continuare a lavorare in sicurezza, fornendo rassicurazioni in merito alle nostre esportazioni. E’ ammessa, inoltre, la caccia di selezione al cinghiale, come strumento per rafforzare la rete di monitoraggio sulla presenza del virus. Vietata, invece, quella ordinaria perché comporta grandi spostamenti di animali, che potrebbero diffondere la malattia. L'articolo proviene da Italia Sera.

