Perché l’Italia si arma contro la Russia nel Mediterraneo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le attuali tensioni fra Russia e Nato sono senza precedenti. Comunque vadano le trattative a Bruxelles e Ginevra, è probabile che i 100.000 soldati schierati al confine, l’ultimatum di Mosca e il pugno di ferro del Cremlino contro le opposizioni, in patria così come in BieloRussia e Kazakistan, lasceranno un segno indelebile nelle relazioni fra Russia e Occidente. Meno irrituale è l’anemica reazione italiana al precipitare degli eventi. La posizione di Roma dopo la crisi ucraina è sempre rimasta piuttosto coerente, indipendentemente da chi si è succeduto al governo del paese. Nonostante alcune boutade filorusse, soprattutto da parte dei governi Conte (ma in misura minore anche da Renzi), l’Italia ha adottato una linea di inossidabile cautela: da un lato si condannano senza appello le politiche ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le attuali tensioni frae Nato sono senza precedenti. Comunque vadano le trattative a Bruxelles e Ginevra, è probabile che i 100.000 soldati schierati al confine, l’ultimatum di Mosca e il pugno di ferro del Cremlinole opposizioni, in patria così come in Bieloe Kazakistan, lasceranno un segno indelebile nelle relazioni frae Occidente. Meno irrituale è l’anemica reazione italiana al precipitare degli eventi. La posizione di Roma dopo la crisi ucraina è sempre rimasta piuttosto coerente, indipendentemente da chi si è succeduto al governo del paese. Nonostante alcune boutade filorusse, soprattutto da parte dei governi Conte (ma in misura minore anche da Renzi),ha adottato una linea di inossidabile cautela: da un lato si condannano senza appello le politiche ...

