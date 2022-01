Perché i Maneskin vengono criticati per la loro partecipazione al Coachella Festival

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Iriprendono da dove avevano finito, inaugurando il 2022 con unaparticolarmente prestigiosa: la band romana suonerà infatti al, uno deipiù importanti al mondo, previsto per la prossima primavera dopo due anni di stop a causa della pandemia. Il quartetto si esibirà il 17 e il 24 aprile all’Empire Polo Grounds di Indio, in California. Come si legge sul sito dell’evento, isaranno circondati da altri cantanti e gruppi famosissimi tra cui Kanye West (che adesso si fa chiamare “Ye”), Billie Eilish, Harry Styles e Stromae. “Siamo contenti e non vediamo l’ora di esibirci due volte su quel palco”, hanno scritto i membri del gruppo su Twitter. Ennesimo riconoscimento a stelle e strisce per i @thisis: saranno presenti al ...