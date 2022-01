"Perché Berlusconi è scandaloso". Roncone sfregia il Cav, Gasparri lo asfalta: volano stracci da Myrta Merlino | Video (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Silvio Berlusconi lo si può giudicare come si vuole, ma nel campo della politica, in quello dell'impresa, dello sport e delle relazioni internazionali, ha ottenuto nel dopoguerra italiano risultati migliori di quelli che hanno ottenuto altri protagonisti": l'endorsement per il Cav arriva da Maurizio Gasparri a L'Aria che tira su La7. Il senatore di Forza Italia ha provato a spiegare Perché il leader azzurro sia in grado di fare il presidente della Repubblica: "Oggi siamo preoccupati per l'energia, che è un problema serio. Come si risolve? Non mettendo solo soldi nelle tasche agli italiani, quello va fatto per l'urgenza, ma ritessendo dei rapporti internazionali con la Russia e altri Paesi che oggi sono assolutamente deficitari. Il primo a mettere intorno a un tavolo russi e americani in una fase difficile della nostra storia è stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Silviolo si può giudicare come si vuole, ma nel campo della politica, in quello dell'impresa, dello sport e delle relazioni internazionali, ha ottenuto nel dopoguerra italiano risultati migliori di quelli che hanno ottenuto altri protagonisti": l'endorsement per il Cav arriva da Maurizioa L'Aria che tira su La7. Il senatore di Forza Italia ha provato a spiegareil leader azzurro sia in grado di fare il presidente della Repubblica: "Oggi siamo preoccupati per l'energia, che è un problema serio. Come si risolve? Non mettendo solo soldi nelle tasche agli italiani, quello va fatto per l'urgenza, ma ritessendo dei rapporti internazionali con la Russia e altri Paesi che oggi sono assolutamente deficitari. Il primo a mettere intorno a un tavolo russi e americani in una fase difficile della nostra storia è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Berlusconi Quirinale, FdI: 'Cdx unito in ogni caso. Chi divide verrà punito' In realtà, per noi non ha cambiato nulla perché la nostra posizione è sempre rimasta la stessa e ... Silvio Berlusconi non ha ancora ufficializzato la sua candidatura, forse è a un passo dal farlo, ma ...

Quirinale, 'Trovati 30 parlamentari per Berlusconi. Ne mancano 25...' Qualcuno nel Gruppo Misto ha dimostrato disponibilità a votare Berlusconi al Quirinale? 'Sì, certo, ... ma è certamente più difficile perché potrebbero anche essere chiamati a uscire dall'Aula. E' ...

